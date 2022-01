Handel kritisiert Pflanzkübel

Mannheim. Der bevorstehende Verkehrsversuch in der Mannheimer Innenstadt, der die Durchfahrt in der Freßgasse und Kunststraße unterbrechen wird, treibt betroffene Einzelhändler um. Als erste Maßnahme hatte die Stadt im Sommer in beiden Straßen die Mehrzahl der Parkplätze zugunsten von Pflanzkübeln und Fahrradbügel aufgegeben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Diese Tröge kommen nicht gut weg. „Lieblos, einfach nur abgeladen, zu billig“, lautet der Tenor. Besonders wird kritisiert, dass die Kübel auf Paletten stehen – ein Schmutzfänger und Rückzugsraum für Ungeziefer, heißt es. „So, wie das auf den Paletten steht, sieht es halbfertig aus“, kritisiert Klaus Vöst, Inhaber eines Rasierergeschäfts in O 3.

Unisono kritisieren die Händler den Wegfall der Parkplätze. „Damit wird den Kunden die Möglichkeit genommen, schnell und gezielt etwas zu erledigen.“ Sie berichten von verunsicherten Kunden, die darüber verärgert seien. Vöst und weitere Händler sehen den Verkehrsversuch kritisch: „Man kann nicht alles mit der Brechstange lösen.“