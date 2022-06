Handel fordert Änderungen

Mannheim. Die Ziele des Verkehrsversuchs in der Mannheimer Innenstadt sind aus Sicht des Handels bisher verfehlt worden. Das geht aus einer Umfrage der IHK Rhein-Neckar, des Handelsverbands Nordbaden und der Werbegemeinschaft Mannheim City hervor, in der knapp 50 Prozent der teilnehmenden Unternehmen einen sofortigen Abbruch des Experiments befürworteten. Nun werden Nachbesserungen gefordert. Dies sei besonders mit Blick auf das Jahresendgeschäft wichtig, so IHK-Präsident Manfred Schnabel am Dienstagmittag. Am Abend befasste sich auch der Ausschuss für Umwelt und Technik des Gemeinderats mit dem Thema, zunächst ohne konkretes Ergebnis. kpl/sma

