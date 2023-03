Hafen: Ermittlungen eingestellt

Mannheim. Nach dem Unfall im Mannheimer Hafen im August hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen eingestellt. Das teilte die Behörde am Mittwoch auf Anfrage mit. Demnach hätten Gutachten keine Hinweise auf ein „strafrechtlich relevantes Verhalten“ ergeben.

Am 23. August 2022 war es in einem mit Fässern beladenen Container im Hafen zu einer chemischen Reaktion gekommen. In den Fässern hatte sich das hochreaktive und bei unsachgemäßer Handhabe zur Selbstentzündung neigende Natriumdithionit befunden, das als Bleichmittel in der Textilindustrie verwendet wird. Die BASF hatte den Container verschiffen wollen. Nach dem Unfall hatte die Stadt in angrenzenden Stadtteilen Sirenenalarm ausgelöst. Insgesamt wurden bei dem Unfall 17 Menschen verletzt.

Im Oktober hatte die Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen Unbekannt wegen des Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung eingeleitet. Aus einem von der Staatsanwaltschaft in Auftrag gegebenen Gutachten gehe hervor, dass an einem der geborgenen Fässer ein Schaden entdeckt worden sei, der bereits vor dem Unfall entstanden sein musste. Die „schlitzförmige Beschädigung“ sei mit „großer Wahrscheinlichkeit“ durch einen Gabelstapler verursacht worden, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Zweifelsfrei könne das aber nicht mehr festgestellt werden. Es gebe keine Anhaltspunkte dafür, dass die wohl beim Verladen entstandene Beschädigung „von den daran Beteiligten bemerkt wurde“. Das Fass sei so ausgerichtet gewesen, „dass der Anstich nicht unmittelbar wahrgenommen werden konnte“. Das weitere Geschehen sei vom „witterungsbedingt äußerst ungünstigen Verlauf“ beeinflusst worden, „der für die an dem Verladevorgang Beteiligten zudem so nicht vorhersehbar gewesen ist“.

Reaktion wegen Schaden am Fass

Ein weiteres – von der BASF zur Verfügung gestelltes – Gutachten geht davon aus, dass die Reaktion in den luftdicht verschlossenen Fässern auch bei einer höheren Temperatur mehr als die viereinhalb Stunden gebraucht hätte, die zwischen dem Zwischenlagern der Fässer ab 10 Uhr und dem Beginn der Reaktion ab 14.30 Uhr lagen. Die Staatsanwaltschaft geht deshalb davon aus, dass das über den Schaden am Fass ausgetretene Natriumdithionit die Reaktion ausgelöst hat. „Hätte keine Beschädigung am Fass vorgelegen, wäre es nach dem Ergebnis unserer Ermittlungen hier wohl zu der Reaktion nicht gekommen“, erklärte ein Sprecher auf Nachfrage. „Da aber eine Beschädigung vorlag und Stoff austrat, ist davon auszugehen, dass die hohe Temperatur im Container zusammen mit einer höheren Luftfeuchtigkeit letztlich die chemische Reaktion verursacht hat.“

Laut einem dritten Gutachten seien die „maßgeblichen gesetzlichen Sicherheitsbestimmungen“ eingehalten worden. Auch sei der Container an sich „geeignet“ gewesen.