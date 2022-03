„Härten erst noch vor uns“

Kiew/Berlin. Während in der Ukraine der Krieg weiter wütet, stimmt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auch Deutschland auf schwierige Zeiten ein. „Viele Härten liegen erst noch vor uns“, sagte Steinmeier am Sonntag mit Blick auf die Sanktionen gegen Moskau. Russland attackierte am Wochenende mit Raketen auch Ziele weit im Westen der Ukraine. Deutschland erwägt, sich mit einem Raketenschild zu schützen. Wirbel löste US-Präsident Joe Biden mit einer Verbalattacke gegen Kremlchef Wladimir Putin aus.

Biden hatte am Ende einer Rede in Warschau am Samstagabend gesagt: „Um Gottes willen, dieser Mann kann nicht an der Macht bleiben.“ Das Weiße Haus versuchte schnell, die Aussage zu relativieren, und betonte, das sei kein Aufruf zum Umsturz. Auch US-Außenminister Antony Blinken beteuerte: „Wir verfolgen keine Strategie eines Regimewechsels in Russland oder irgendwo anders.“ Doch Moskau reagierte empört. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow erklärte, Biden entscheide nicht, wer in Russland Präsident sei.

In der Ukraine wird nach wie vor heftig gekämpft. Russland hat Teile des Landes im Norden, Osten und Süden unter Kontrolle, trifft dort aber auf ukrainischen Widerstand. Das russische Verteidigungsministerium bestätigte einen Raketenangriff auf das westukrainische Lwiw, das nur etwa 80 Kilometer von der polnischen Grenze entfernt liegt. Dort wurde am Samstag ein Brennstofflager getroffen. Die prorussischen Separatisten in Luhansk in der Ostukraine kündigten derweil an, über einen Beitritt der Region zu Russland abstimmen zu lassen. In nächster Zeit werde ein Referendum abgehalten, sagte Separatistenführer Leonid Passetschnik laut Staatsagentur Tass. dpa

