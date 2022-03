Habeck ruft Bürger zum Gas-Sparen auf

Kiew/Berlin. Die Bundesregierung bereitet sich wegen des Kriegs in der Ukraine und anhaltender russischer Drohungen auf eine erhebliche Verschlechterung der Gasversorgung in Deutschland vor. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) setzte am Mittwoch die Frühwarnstufe als erste von drei Krisenstufen des sogenannten Notfallplans Gas in Kraft und appellierte an alle Verbraucher, Gas zu sparen. Die Versorgungssicherheit sei aber weiterhin gewährleistet.

Die „Wirtschaftsweisen“ rechnen als Folge des Krieges mit dauerhaft höheren Energiepreisen in Deutschland. In der Ukraine gingen die Kämpfe auch nach Fortschritten bei Verhandlungen weiter.

Die russische Ankündigung vom Dienstag, Kampfhandlungen teilweise zu drosseln, wurde in der Ukraine und im Westen mit viel Skepsis aufgenommen. Der ukrainische Generalstab rechnet nicht mit einem großangelegten Abzug russischer Truppen aus Gebieten nahe der Hauptstadt Kiew. Der Gegner habe wegen seiner Verluste wohl nur „vorübergehend das Ziel aufgegeben, Kiew zu blockieren“, teilte der Generalstab am Mittwochmittag mit. Stattdessen gruppierten sich die russischen Truppen um und konzentrierten sich auf Angriffe im Osten und Süden der Ukraine.

Russlands Präsident Wladimir Putin will sich an diesem Donnerstag mit Vertretern des russischen Gasriesen Gazprom und der Zentralbank treffen, um über das weitere Vorgehen bei Gaslieferungen nach Westeuropa zu beraten. Die russische Führung bleibt bei ihrer Forderung, dass Lieferungen nicht wie vertraglich vereinbart weiter in Dollar oder Euro bezahlt werden, sondern in Rubel. Die Lieferung von Gas und die Bezahlung seien aber getrennte Prozesse, meinte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Mittwoch.

„Für Eskalation gewappnet sein“

Habeck bekräftigte am Mittwoch, falls Russland eine Bezahlung nur noch in Rubel akzeptiere, stelle dies einen Bruch der privaten Lieferverträge dar. Um auf mögliche Lieferausfälle vorbereitet zu sein, habe das Ministerium deshalb die Frühwarnstufe ausgerufen. Nach dem Notfallplan gibt es drei Krisenstufen: Frühwarnstufe, Alarmstufe und Notfallstufe. Erst in der Notfallstufe greift der Staat in den Gasmarkt ein. Haushaltskunden wären dann besonders geschützt.

„Es gibt aktuell keine Versorgungsengpässe“, sagte Habeck. „Dennoch müssen wir die Vorsorgemaßnahmen erhöhen, um für den Fall einer Eskalation seitens Russlands gewappnet zu sein.“

Der Mannheimer Ökonom Tom Krebs warnt vor einem Boykott von Erdgas aus Russland. „Ein Boykott würde zuerst zu einem drastischen Anstieg der Erdgaspreise führen“, sagte er im Interview mit dieser Redaktion. Krebs geht davon aus, dass ein Embargo in einer schweren Rezession münden würde, die mit der Finanzkrise 2008/2009 oder Corona 2020 zu vergleichen sei. „Also ein Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um rund fünf Prozent. Wir hätten eine neue Wirtschaftskrise – und das erst kurz nach der Pandemie“, sagte er. Deutschland würde dann nach seiner Einschätzung in eine Wirtschaftskrise mit einer „jetzt schon hohen Inflation“ hineingehen: „Die Preise würden weiter steigen, vielleicht kämen wir auf eine Inflationsrate von zehn Prozent“, sagte der Ökonom. dpa/was