Habeck für neue Beschränkungen

Berlin/Mannheim. Wegen der zugespitzten Corona-Lage in Deutschland hat Grünen-Chef Robert Habeck neue Freiheitseinschränkungen ins Gespräch gebracht. „Kontaktbeschränkungen sind schmerzliche Einschnitte, das wissen wir alle noch zu gut. Aber angesichts der dramatischen Lage können sie für Ungeimpfte regional nötig werden“, sagte Habeck dieser Redaktion. „Entsprechendes sollte in das Infektionsschutzgesetz aufgenommen werden.“ Außerdem brauchten die Länder die Möglichkeit, Veranstaltungen abzusagen, wenn die epidemische Lage es notwendig mache.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In Altenheimen und Pflegeeinrichtungen brauche es „überall eine Testpflicht für Bewohner, Pflegekräfte und Besucher, auch wenn diese bereits geimpft oder genesen sind“, sagte Habeck. Er forderte zudem Einschränkungen für den Bahnverkehr: „Ja, auch das Bahnfahren muss sicherer werden. Aus meiner Sicht sollte hier 3G gelten.“ Nötig seien strikte 2G-Regelungen durch die Länder, so der Grünen-Chef. „Vor allem müssen sie aber auch konsequent kontrolliert werden, hier sind die Länder in der Pflicht. Die Erhöhung der Sicherheit auf 2G plus (Testen von Geimpften) ist der logisch nächste Schritt, sobald die Testzentren wieder flächendeckend aufmachen.“ Dringend geboten sei auch, 3G-Maßnahmen am Arbeitsplatz zu etablieren. Homeoffice solle verstärkt genutzt werden.

Luftfilter erst im Frühjahr

„Die Lage in Deutschland hat eine äußerste Dramatik. Wenn die vierte Welle nicht schnell gebrochen wird, droht das Krankenhaussystem im Dezember zusammenzubrechen“, warnte Habeck. Die mögliche Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP will mit der Neufassung des Infektionsschutzgesetzes dagegenhalten. Die Abstimmung im Bundestag am Donnerstag wird zur ersten großen Bewährungsprobe für das angestrebte Bündnis von SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz. Am Sonntag überstieg die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen in Deutschland die Marke von fünf Millionen. Mahnrufe vom Wochenende machten die Dramatik der Situation deutlich. „Jeder Tag des Abwartens kostet Menschenleben“, heißt es in einem von „Kölner Stadt-Anzeiger“ und Redaktionsnetzwerk Deutschland veröffentlichten Aufruf von 35 führenden Medizinern und anderen Fachleuten. „Diese vierte Welle wird mehr Opfer, auch mehr Todesopfer, verlangen als alles, was wir bisher kannten“, warnte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) via „Bild am Sonntag“.

Unterdessen ist die Ausschreibung der Stadt Mannheim für mehrere Hundert mobile Luftfiltergeräte angelaufen. Sie gelten als ein Baustein, um das Infektionsrisiko zu senken. Die Stadt möchte die Zimmer aller ersten bis sechsten Klassen damit ausstatten. Aber bis zur Lieferung wird es noch dauern. Die Stadt hofft, dass die Geräte nach und nach zwischen Januar und April 2022 eintreffen. Doch auch dann werden die Anlagen nicht in allen in Frage kommenden 71 Schulen stehen. Denn 13 Bildungseinrichtungen sehen dafür keinen Bedarf. Einige haben aus Sicht der Stadt nachvollziehbare Gründe – etwa, weil sie bereits über eine fest installierte Raumluftfilteranlage verfügen. Andere meinen, das Lüften über Fenster reiche. So argumentiert zum Beispiel die Rektorin der Käfertalschule. (mit dpa)

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2