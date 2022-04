Habeck auf Platz eins

Mannheim. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) ist wieder der populärste Politiker in Deutschland. Im aktuellen Politbarometer der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen erzielt er seinen bisher besten Imagewert und kommt auf der Skala von plus fünf bis minus fünf auf 1,9. Damit verdrängt er Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), der den zweiten Platz mit 1,8 belegt. Auf Rang drei folgt Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne), die wie Habeck mit 1,5 einen persönlichen Bestwert erreicht. Platz vier nimmt Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) mit 1,2 ein, gefolgt von Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) mit 1,0. was

