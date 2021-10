Gutachter übt Kritik

Mannheim. Harte Kritik äußert ein Gutachter an den Plänen für die künftige Organisation des Rettungsdienstes in Mannheim. Ein Konzept dafür ist überfällig. Seit April wurde die Quadratestadt aus dem Rettungsdienstbereich mit Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis herausgelöst. Den von Krankenkassen und Rettungsorganisationen erarbeiteten Plan für die Zahl und Standorte der Rettungswagen ließ die Stadt von einem Gutachter prüfen. Er hält die Vorschläge an mehreren Stellen für „unzureichend“ oder schreibt, sie seien „nicht plausibel und nicht nachvollziehbar“. Die Verlegung eines Rettungswagens von Käfertal nach Sandhofen kritisiert er ebenfalls als „mangelhaft“. pwr

