Grünes Licht für Kurs der Stadt

Mannheim. Ein Erhalt des Carl-Benz-Stadions wird nun mit einer Machbarkeitsstudie eingehender untersucht. Mögliche Alternativ-Standorte für einen Neubau, auf den die Waldhof-Bosse drängen, sollen dagegen einstweilen nicht weiter geprüft werden. Für diesen Kurs der Mannheimer Stadtverwaltung stimmte am Dienstagabend im Hauptausschuss des Gemeinderats eine breite Mehrheit. Lediglich CDU und Mannheimer Liste votierten dagegen. Sie warben vergeblich dafür, parallel auch einen Neubau an anderem Ort weiter zu untersuchen.

Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) stellte allerdings klar, dass das Votum noch keine endgültige Entscheidung in der Stadionfrage bedeutet, sondern nur das weitere Vorgehen festlegt. Die Machbarkeitsstudie soll klären, mit welchen Kosten die Lärmreduzierung im Carl-Benz-Stadion verbunden wäre. Vorgesehen sind ein neues Flachdach, das Schließen der baulichen Lücken an der Westtribüne sowie an einigen Stellen Verglasung nach außen hin. Auch ein Einbau von VIP-Logen soll geprüft und in Gesprächen mit Vertretern der Spielbetrieb-GmbH diskutiert werden.