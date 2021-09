Grünes Licht für kommunales Impfteam

Mannheim. Mannheim bekommt nun ein eigenes Impfteam. Der Hauptausschuss gab den Plänen der Stadt am Donnerstagabend grünes Licht, die Zustimmung des Gemeinderats am kommenden Dienstag gilt nur noch als Formsache.

Hintergrund ist die Schließung aller Impfzentren in Baden-Württemberg (auch in Rheinland-Pfalz und Hessen). Bisher hatte die Stadt aus dem in der Maimarkthalle stets mobile Impfteams zur Verfügung, mit denen sie laut Oberbürgermeister Peter Kurz insgesamt 808 Sonderaktionen etwa in Stadtteilen, auf zentralen Plätzen und vor Sportstätten durchführen konnte. Künftig müsste sie dafür jeweils erst ein Impfteam aus Heidelberg anfordern, wo das Land insgesamt vier für die gesamte Rhein-Neckar-Region sowie für einen Großteil des Landkreises Karlsruhe stationiert hat. In Mannheim befürchtet man, nicht ausreichend berücksichtigt zu werden. Daher nun ergänzend das eigene Team, das die Stadt im Monat 100 000 Euro kostet. Ebenso wie bei denen des Landes ist die Einrichtung zunächst auf drei Monate befristet.

Grundsätzlich sollten die Corona-Impfungen künftig möglichst komplett von Hausärzten übernommen werden. Für Menschen, die keinen haben, wird in Mannheim auch zusätzlich ein Impfpunkt am Klinikum eingerichtet. sma