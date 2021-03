Mannheim und Region - Elke Zimmer und Susanne Aschhoff gewinnen in der Quadratestadt / SPD-Erfolge in Ludwigshafen / Uli Sckerl verteidigt Wahlkreis Weinheim Grüne holen in Mannheim beide Direktmandate

Elke Zimmer (Bild von 2019) holte für die Grünen den Mannheimer Süden, ihre Parteifreundin Susanne Aschhoff gewann im Norden. © dpa