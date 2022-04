Viele Bereiche der Wirtschaft am Standort Mannheim haben sich gut von der Corona-Krise erholt. Das geht aus dem Jahresbericht der Wirtschaftsförderung hervor, den der städtische Fachbereich am Montag präsentiert hat. „Die Unternehmen haben nach wie vor ein großes Vertrauen in den Wirtschaftsstandort Mannheim“, sagte der zuständige Bürgermeister Michael Grötsch (CDU) bei einer Pressekonferenz.

