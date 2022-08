Großeinsatz nach Chemieunfall im Hafen

Mannheim. Auf einem Werksgelände ist am Dienstagnachmittag in Mannheim Gefahrgut ausgetreten. Der Bereich rund um den Handelshafen wurde daraufhin für den Verkehr gesperrt. Wie die Polizei mitteilte, wurden Anwohnende im Jungbusch, in der Innenstadt sowie in der Neckarstadt-West gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten und die Gebäude nicht zu verlassen. In den Stadtteilen kam es zu einer Geruchsbelästigung.

Die Polizei evakuierte die direkt betroffenen Bereiche in einem Radius von rund 1,3 Kilometern (Stand 19.30 Uhr) um den Unglücksort in der Werfthallenstraße. Die Aktion verlief punktuell, so dass zunächst Gebäude geräumt wurden, die im direkten Gefahrenbereich waren. Zunächst war unklar, wie viele Menschen in dem betroffenen Bereich wohnen und wo diese untergebracht werden können, so ein Polizeisprecher vor Ort.

In einem Seecontainer im Hafen war es zu einer chemischen Reaktion gekommen. Der Container enthielt knapp 200 mit Hydrosulfit gefüllte Fässer. Dabei handelt es sich um ein Hilfsmittel für die Textilindustrie, das beispielsweise zum Bleichen verwendet wird. Wie die Polizei zur Ursache mitteilte, könnte es zu einer Selbstzersetzung des Produkts gekommen sein, bei der Schwefeldioxid und andere Schwefelsalze freigesetzt wurden.

Am späten Abend wurde der Container nach wie vor mit Wasser gekühlt, um austretende Dämpfe zu reduzieren. An verschiedenen Punkten im Stadtgebiet wurden Luftmessungen vorgenommen. Die Ergebnisse ergaben den Angaben zufolge bis Redaktionsschluss keine erhöhten Werte. Menschen, die dennoch langanhaltende Beschwerden verspürten, sollten sich in ärztliche Behandlung begeben, hieß es. Die Berufsfeuerwehr Mannheim und das THW waren mit einem Großaufgebot im Einsatz, um den Austritt des Gases zu stoppen. Am Nachmittag war eine bis zu 150 Meter hohe giftige Rauchwolke zu sehen, so ein Sprecher. Per Polizeihubschrauber wurde beobachtet, wohin sich die Giftstoffe ausbreiteten. Am späten Abend wurde bekannt, dass 16 Polizisten verletzt wurden. Sie hätten Atemwegsreizungen, sagte ein Polizeisprecher. Zwei von ihnen würden im Krankenhaus untersucht, die anderen gingen zum Arzt.

Zur Warnung der Bevölkerung hatte die Stadt am frühen Abend auch einen Sirenenalarm ausgelöst. Zudem erschien eine Warnmeldung auf der Internetseite der Stadt Mannheim. Informiert wurde auch über die Warnapps Katwarn und Nina. Auf der Neckarwiese und dem Alten Meßplatz waren währendessen sorglose Menschen unterwegs.

Der Austritt des Gases hatte außerdem massive Auswirkungen auf den Berufsverkehr. Neben dem Bereich um den Handelshafen wurden auch umliegende Brücken gesperrt. Betroffen waren die Kurt-Schumacher-Brücke, die Neckarvorlandstraße sowie die Teufelsbrücke, alle weiteren Zufahrten zum Mühlauhafen sowie der Park- und der Luisenring. Autofahrer, die die Stadt verlassen wollten, sollten über die Augustanlage fahren. Zudem sollte die Innenstadt gemieden werden.

Erster Bürgermeister Christian Specht erklärte am Abend, dass etwa 200 Einsatzkräfte vor Ort waren. Auch die Werksfeuerwehr der BASF habe mitgelöscht. Für Betroffene ist ein Bürgertelefon unter 0621/293 63 70 eingerichtet. Der Notruf solle freigehalten werden. Der Einsatz hatte auch Auswirkungen auf den Fernverkehr der Bahn. Das teilte der Konzern mit. Die Strecke zwischen Mannheim und Frankfurt/Main Hbf und Frankfurt Flughafen wurde zeitweise gesperrt, der Fernverkehr umgeleitet. (mit dpa)

