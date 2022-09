„Große Defizite in Musik“

Mannheim. Weil der Musikunterricht während der Corona-Pandemie stark eingeschränkt war, sind an Schulen große Defizite entstanden, sagt Georg Biegholdt, Vizepräsident des Bundesverbands Musikunterricht, im Interview mit dieser Redaktion. „Selbst sogenannte Bildungsexperten sagen, auf Musik können wir mal verzichten. Ich finde, das können wir nicht!“, mahnt er. In Grundschulen gebe es derzeit zwei Jahrgänge, die richtigen Musikunterricht noch nicht kennengelernt hätten. Musik sei, so Biegholdt, auch in Zeiten von Inflation, Krieg und Klimaerwärmung keine Marginalie. Der Bundesverband Musikunterricht tagt derzeit in Mannheim, unter anderem im Rosengarten. vg/lok

