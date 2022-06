Großbritannien liefert Raketen

Kiew/Moskau. Großbritannien will der Ukraine erstmals Mehrfachraketenwerfer mit hoher Reichweite liefern. Die britische Regierung gab an, mehrere Raketensysteme des Typs M270 mit bis zu 80 Kilometern Reichweite in das Land zu schicken, nach BBC-Informationen sollen es zunächst drei sein. „So wie Russlands Taktik sich verändert, so muss sich auch unsere Unterstützung verändern“, sagte der britische Verteidigungsminister Ben Wallace.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die hochpräzisen Waffen würden es der Ukraine ermöglichen, sich besser gegen die Angriffe Russlands zu wehren, die mit ihrer Langstreckenartillerie Städte dem Erdboden gleichmachten, führte er weiter aus. Der russische Präsident Wladimir Putin hatte gedroht, im Fall einer Lieferung von Waffen mit hoher Reichweite weitere Ziele in der Ukraine anzugreifen.

Die spanische Verteidigungsministerin Margarita Robles wollte eine Lieferung deutscher Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 und von Luftabwehrraketen an die Ukraine weder bestätigen noch dementieren. Das sei ein „extrem delikates Thema“ und bedürfe „größter Diskretion“, sagte sie in einem TV-Interview. Die Zeitung „El País“ hatte zuvor unter Berufung auf Quellen im Verteidigungsministerium berichtet, Spanien bereite die Lieferung von etwa 40 Kampfpanzern vom Typ Leopard 2 A4 sowie von bodengestützten Luftabwehrraketen des Typs „Shorad Aspide“ vor. Die 1995 gebraucht aus Deutschland übernommenen Panzer seien zurzeit eingemottet und müssten noch einsatzbereit gemacht werden. Es wäre das erste Mal, dass die Ukraine im Kampf gegen die russische Armee westliche Kampfpanzer erhielte. In Deutschland haben Politiker der Regierungspartei SPD bisher betont, es gebe eine informelle Übereinkunft zwischen Nato-Staaten, solche Waffen nicht zu liefern.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Luftraum für Lawrow gesperrt

Die russische Führung hat den Westen wegen seiner Haltung im Ukraine-Krieg unterdessen erneut scharf angegriffen. Außenminister Sergej Lawrow kann aufgrund von Luftraumsperrungen eine Reise nach Serbien nicht antreten – er kritisierte die Blockade durch einige „Nato-Mitglieder“ als „ungeheuerlich“. Weil Bulgarien, Nordmazedonien und Montenegro den Luftraum für das Flugzeug des russischen Außenministers gesperrt haben, musste Lawrow seinen zweitägigen Besuch in Belgrad absagen. Wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine ist auch der Außenminister mit westlichen Sanktionen belegt. EU und Nato versuchten, Serbien in der freien Wahl seiner Partner zu behindern, sagte Lawrow in einer Videokonferenz mit ausländischen Journalisten in Moskau. Der Westen wolle den Balkan für sich, so wie er die Ukraine beanspruche. Zuvor hatte ein Kremlsprecher die Sperrung des europäischen Luftraums als „feindliche Handlung“ kritisiert.

Kulturstaatsministerin Claudia Roth traf am Montagnachmittag zu einem zweitägigen Besuch in Odessa ein. Die Grünen-Politikerin ist das erste Mitglied der Bundesregierung, das nach Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine vor mehr als 100 Tagen in der strategisch wichtigen Hafenstadt am Schwarzen Meer zu Gast ist.

In der ostukrainischen Stadt Sjewjerodonezk spitzt sich die Lage derweil weiter zu. Nach der Zurückeroberung von etwa der Hälfte der Stadt hätten sich die ukrainischen Einheiten wieder ins Industriegebiet zurückziehen müssen, sagte der ukrainische Militärgouverneur des Gebiets Luhansk, Serhij Hajdaj. Die russischen Truppen hätten eine Taktik: „Einfach alles dem Erdboden gleich machen, damit nichts übrigbleibt, um sich festzusetzen.“ In Sjewjerodonezk sollen noch etwa 15 000 Zivilisten ausharren. dpa

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3