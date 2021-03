Mannheim. Patrick Glöckner, der Trainer des Mannheimer Fußball-Drittligisten SV Waldhof, ist trotz sieben Spielen ohne Sieg davon überzeugt, in den letzten neun Partien der Saison 2020/2021 die Trendwende zu schaffen. „Wir wollten zu unserem Kern zurück – und das haben wir geschafft“, gab sich der 44-Jährige mit Blick auf die stark verbesserte Leistung des SVW bei der jüngsten 0:1-Niederlage in Ingolstadt zuversichtlich.

Die Blau-Schwarzen wollen nun in der Länderspielpause daran arbeiten, sich weiter zu stabilisieren, und betrachten die wettkampffreie Zeit als einen Neustart. „So gehen wir es auch an. Man hat zuletzt wieder den Fußball gesehen, der uns stark gemacht hat“, sagte Glöckner im Interview mit dieser Redaktion, sprach aber auch die Defizite wie mangelnde Konsequenz, Durchschlagskraft und Aufmerksamkeit klar an. Trotz der Negativ-Serie bekam der Coach am Wochenende nochmals das Vertrauen der Sportlichen Leitung ausgesprochen, am 3. April im Heimspiel gegen den FSV Zwickau steht der Ex-Profi allerdings erneut unter Druck. th