Gleicher Preis, weniger Inhalt

Mannheim. Supermarktkunden müssen sich nach Einschätzung von Verbraucherschützern verstärkt auf versteckte Preiserhöhungen bei Lebensmitteln einstellen. „Wir sehen bereits seit einiger Zeit einen deutlichen Anstieg, und das Ende der Fahnenstange ist sicher noch nicht erreicht“, sagt Armin Valet von der Verbraucherzentrale Hamburg.

Bei versteckten Preiserhöhungen verringert sich der Verpackungsinhalt eines Produkts, der Preis bleibt aber unverändert. Faktisch wird die Ware dadurch teurer. Verbraucherschützer kritisieren diese Form der Preissteigerung, weil sie für Konsumenten oft schwerer zu erkennen ist. Vor dem Hintergrund der steigenden Inflation versuchten viele Hersteller so, ihre gestiegenen Kosten weiterzugeben. „Die Umstellung auf neue Verpackungsgrößen beziehungsweise neue Füllmengen braucht in der Regel rund ein halbes Jahr, deshalb gehen wir davon aus, dass bis Jahresende deutlich mehr Fälle dazukommen“, so Valet. Vor allem, wenn Produkte eine veränderte Verpackung hätten oder mit „neuer Rezeptur“ gekennzeichnet seien, sollten Verbraucher schauen, ob sich der Inhalt reduziert habe, rät er.