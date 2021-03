Mannheim. In der 100-jährigen Geschichte des Grosskraftwerks Mannheim (GKM) wird es nach Angaben des Betriebsratschefs in den nächsten Wochen erstmals einen Streik geben. „Es wird definitiv zu Arbeitskämpfen kommen“, sagte Verdi-Verhandlungsführer Angelo Bonelli am Mittwoch, nachdem tags zuvor die erste Entgelt-Tarifverhandlungsrunde für die rund 570 Beschäftigten des größten Steinkohlekraftwerks Deutschlands gescheitert war.

AdUnit urban-intext1

Die sichere Versorgung der Region mit Strom und Fernwärme sei dennoch jederzeit gewährleistet, betonten sowohl Bonelli als auch GKM-Vorstand Holger Becker. Verdi fordert ein Gehaltsplus von 6,5 Prozent. Die Verhandlungen sollen am 26. März fortgesetzt werden. mig