Gislason sorgt sich

Mannheim. Handball-Bundestrainer Alfred Gislason (Bild) hat einen Mangel an deutschen Topspielern ausgemacht. „Abgesehen von den Torhütern und Hendrik Pekeler fehlt es momentan an deutschen Weltklassespielern. Es gibt zwar einige, die in diese Dimension vorstoßen können, aber das wird noch ein wenig dauern“, sagte der Isländer im Interview mit dieser Redaktion. Eine Ursache für dieses Problem sieht Gislason in der starken Bundesliga. Diese sei „in gewisser Weise für die Nationalmannschaft ein Nachteil. Für die jungen Spieler ist es wirklich schwer, sich mit Anfang 20 in der Bundesliga durchzusetzen.“ mast

