Giftanschlag erschüttert Uni

Darmstadt. Im Fall des mutmaßlichen Giftanschlags an der Technischen Universität Darmstadt wird wegen versuchten Mordes ermittelt. Das Hessische Landeskriminalamt habe in den am Montag auf einem Uni-Campus sichergestellten Lebensmitteln Stoffe gefunden, die zu den Vergiftungserscheinungen bei sieben Menschen geführt haben könnten, teilten die Ermittler am Dienstag mit.

Um welche Stoffe es sich handelt, geben sie nicht preis. „Manche Dinge können und wollen wir nicht veröffentlichen“, hieß es bei den Ermittlern über mögliches Täterwissen. Ein 40-köpfige Mordkommission mit dem Namen „Licht“ will nun möglichst rasch den oder die Verursacher finden. dpa