Giffey will Amt abgeben

Berlin. Angesichts anhaltender Diskussionen über die Aberkennung ihres Doktortitels will Franziska Giffey (SPD, Bild) ihr Amt als Bundesfamilienministerin aufgeben. Die 43-Jährige habe Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in der Kabinettssitzung am Mittwoch um Entlassung gebeten, teilte ihr Ministerium mit. Zur Begründung verwies Giffey auf das laufende Verfahren der Freien Universität Berlin (FU) zur Überprüfung ihres Doktortitels. Justizministerin Christine Lambrecht (ebenfalls SPD) soll Giffeys Amt bis zum Ende der Legislaturperiode zusätzlich übernehmen. Die Bundestagswahl ist am 26. September. dpa (Bild: dpa)

AdUnit urban-intext1