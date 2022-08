Geywitz zu Besuch in Mannheim

„Städte mit den Menschen zusammen entwickeln“: Das ist ein Anspruch von Klara Geywitz (SPD). Dafür besuchte die Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen am Dienstag in Mannheim das Buga-Gelände auf der Konversionsfläche Spinelli. Auch dem Sanierungsgebiet Neckarstadt-West stattete sie einen Besuch ab, ehe die Tour auf dem Neumarkt endete.

Die Ministerin wollte unter anderem wissen, ob die Stadt schon bestimmte Projekte im Blick hat, die den Klimaschutz fördern und vom Bund im Programm „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“ gefördert werden könnten. Die zunehmende Hitze in Städten und damit verbundenen Auswirkungen auf das Klima und Leben in Mannheim waren ein zentrales Thema. Auch deshalb richtete die Politikerin einen kritischen Blick auf das Buga-Areal. Dass nicht alles abgerissen und neu aufgebaut werde, gefiel Geywitz.

Unterwegs in der Neckarstadt-Ost: Klara Geywitz (M.) in Mannheim. © V. Gerards

Neben dem Klimaaspekt stand aber auch die Stadtentwicklung im Fokus. Wie gelingt beispielsweise Bildungsgerechtigkeit am Campus Neckarstadt-West? vg/red