Gewerkschaft kritisiert Suspendierung

Mannheim. Auch einen Monat nach dem Tod eines Mannes nach einem Polizeieinsatz am Mannheimer Marktplatz ist die Ursache weiterhin unklar. Die feingeweblichen Untersuchungen der Leiche des 47-Jährigen seien noch nicht abgeschlossen, teilte das Landkriminalamt (LKA) mit. Über den Ablauf des Vorfalls bleiben weiterhin viele Fragen offen. Derzeit wird gegen zwei vom Dienst suspendierte Beamte des Polizeipräsidiums Mannheim wegen Verdachts der Körperverletzung im Amt mit Todesfolge ermittelt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bei der Mannheimer Gewerkschaft der Polizei (GdP) hält man die vorläufige Suspendierung für vorschnell. „Wir fragen uns schon, warum die Kollegen suspendiert wurden“, erklärt GdP-Chef Thomas Mohr auf Anfrage. In vergleichbaren Fällen, die anders gehandhabt wurden, habe man den Beamten zunächst „ein Verbot der Dienstgeschäfte“ ausgesprochen. Das gelte zunächst bis zu drei Monate. Denn eine Suspendierung, wie in diesem Fall, habe die Entlassung aus dem Polizeidienst zum Ziel. Zudem stellen sich für die GdP weitere Fragen. Sie will etwa wissen, was die polizeiliche Videoüberwachung auf dem Marktplatz zum Vorfall aufgezeichnet hat. Denn die GdP hofft darauf, dass hier der gesamte Ablauf der Festnahme aufgenommen wurde.

Sie wirft außerdem die Frage auf, ob es für den verstorbenen ZI-Patienten eine gerichtliche Verfügung gegeben hat, die vorsah, den Mann in eine geschlossene Einrichtung unterzubringen. Konfrontiert mit dieser Frage verweist das LKA auf laufende Ermittlungen und das Persönlichkeitsrecht. (mit dpa)