Getreidepreise steigen massiv

Rhein-Neckar/Berlin. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir hat wegen steigender Lebensmittelpreise in Folge des Ukraine-Kriegs Entlastungen ins Gespräch gebracht. „Deshalb muss man schon fragen, ob eine Entlastung hier nicht zielgerichteter ist als beim Benzinpreis und allen zugutekommt, insbesondere denjenigen, die wirklich Not leiden“, sagte der Grünen-Politiker dem „Spiegel“. Nicht jeder besitze ein Auto oder sei darauf angewiesen, aber jeder müsse sich ernähren. Özdemir weiter: „Wir können nicht mit dem Füllhorn durchs Land gehen, sondern müssen zielgerichtet helfen.“ Er gehe davon aus, dass manche Lebensmittel wegen des Krieges teuer werden, und warnte Verbraucherinnen und Verbraucher vor sogenannten Hamsterkäufen. „Das würde erst recht dafür sorgen, dass die Preise durch die Decke schießen und die Händler gewisse Produkte rationieren.“ In der Ukraine werden jede Menge Weizen, aber auch andere Produkte wie Mais, Sonnenblumen, Raps, Gerste und Roggen produziert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Eine Umfrage bei Unternehmen in der Region ergibt, dass Hamsterkäufe zudem der Auslöser für die derzeitigen Engpässe bei Getreideprodukten seien. Die Bäko Süd-West musste bereits die Verkaufsmengen rationieren, teilt Vorstandsmitglied Torsten Reimund mit. Die derzeitigen Preissteigerungen werden zudem auf die Verbraucherinnen und Verbraucher zurückfallen, sagt Reimund weiter. Auch Nudeln und Bier werden teurer werden, erklärten die Hildebrandmühle Mannheim und die Herbsthäuser Brauerei in Bad Mergentheim. (mit dpa)