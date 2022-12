Gesunde Kost in Kantinen

Berlin. Was gibt’s heute in der Kantine: Schnitzel mit Pommes oder bald häufiger Gemüse und Salat? Bundesernährungsminister Cem Özdemir will den Boden dafür bereiten, dass Millionen Menschen gesünder essen. Dazu soll bis Ende 2023 eine neue Ernährungsstrategie beschlossen werden. Zu den Plänen gehört, Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung bis 2030 zum Standard in der Gemeinschaftsverpflegung zu machen – mehr Regionales und öfter auch mal Bio ist geplant. dpa

