Gespräche vor zweiter Runde

Moskau/Kiew. Zum zweiten Mal seit Kriegsbeginn wollen Unterhändler Russlands und der Ukraine zu offiziellen Gesprächen über eine Waffenruhe zusammenkommen. Die russischen Angriffe auf ukrainische Städte dauerten auch am Mittwoch, dem siebten Kriegstag, an. Die Europäische Union und die USA verschärften die Strafmaßnahmen gegen Russland weiter. US-Präsident Joe Biden und Bundeskanzler Olaf Scholz schlossen ein militärisches Eingreifen der Nato erneut aus.

Russland zeigte sich bereit, die Verhandlungen mit der Ukraine noch am Mittwochabend fortzusetzen, wie Putins Sprecher Dmitri Peskow sagte. Auch die Führung in der ukrainischen Hauptstadt Kiew stimmte nach Angaben der Agentur Unian zu. Unklar waren Ort und zeitlicher Beginn. Die erste Runde am Montag war ohne greifbare Ergebnisse geblieben. Peskow unterstrich die Forderungen Putins: Die Regierung in Kiew müsse die „Volksrepubliken“ Luhansk und Donezk sowie Russlands Souveränität über die Schwarzmeer-Halbinsel Krim anerkennen. Zudem fordert Russland eine „Demilitarisierung“ der Ukraine.

Moskau nennt Opferzahlen

Sowohl die Ukraine als auch Russland berichteten am Mittwoch von militärischen Erfolgen. So habe das russische Militär eigenen Angaben zufolge die volle Kontrolle über die seit Tagen umkämpfte südukrainische Großstadt Cherson erlangt – die Ukraine weist das zurück. Mit „hochpräzise Waffen“ seien laut russischem Verteidigungsministerium bislang mehr als 1500 Militärobjekte zerstört worden. Auch die ostukrainische Millionenstadt Charkiw erlebte erneut Angriffe. Zu eigenen Niederlagen machten weder Moskau noch Kiew Angaben. Laut russischem Verteidigungsministerium sind im Krieg bisher 498 russische Soldaten getötet worden. Zudem seien 1597 Soldaten verletzt worden. Es sind die ersten offiziellen Zahlen dazu aus Moskau seit Kriegsbeginn. Nach Angaben des ukrainischen Verteidigungsministeriums seien mehr als 5840 russische Soldaten getötet worden. Außerdem kamen nach Angaben Kiews 2000 Zivilisten ums Leben, wie der Rettungsdienst bei Facebook mitteilte. Unabhängig können die Berichte nicht überprüft werden. Die UN sprach zuletzt von 142 toten Zivilisten.

Währenddessen gerät der frühere Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) wegen seines Festhaltens an Geschäftsbeziehungen zu Russland immer stärker in die Kritik. Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund entzog Schröder mit sofortiger Wirkung die Ehrenmitgliedschaft. Aber auch in seiner Partei könnte es ernst werden für Schröder. Die Heidelberger Sozialdemokraten haben einen Antrag auf Parteiausschluss auf den Weg gebracht. „So lange sich Schröder nicht von Putin distanziert, schadet er Deutschland, der Partei und der Sozialdemokratie“, erklärt Kreisvorsitzender Sören Michelsburg im Gespräch mit dieser Redaktion. Das Schiedsgericht in Hannover habe sechs Monate Zeit, sich mit dem Antrag aus Heidelberg zu beschäftigen. Auch andere Kreisverbände hätten Interesse an dem Antrag bekundet. SPD-Chef Lars Klingbeil bekräftigte in einer Fraktionssitzung am Vortag die Forderung an Schröder, seine Mandate in russischen Firmen niederzulegen, wie es aus der Partei hieß. „Die Uhr tickt“, sagte Klingbeil laut „Spiegel online“. dpa/miro

