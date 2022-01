Gelungener EM-Auftakt

Bratislava. Deutschlands Handballer sind mit dem erhofften Erfolgserlebnis in die Europameisterschaft gestartet. Die DHB-Auswahl gewann ihr erstes Vorrundenspiel am Freitag in Bratislava gegen Belarus mit 33:29 (17:18) und nahm damit Kurs auf die Hauptrunde. Beste Werfer im Team von Bundestrainer Alfred Gislason waren Kai Häfner und Marcel Schiller mit jeweils acht Toren. Weitere Gegner der deutschen Mannschaft in der Gruppe D sind Österreich am Sonntag und Polen am Dienstag.

„Das war schwierig, wir sind schwer ins Spiel gekommen sowohl im Angriff als auch in der Abwehr“, sagte Gislason in der ARD. „Insgesamt war es eine sehr gute Leistung im Angriff. Aber ich denke, wir können uns sehr steigern in der Abwehr und im Tor. Wir haben die Torhüter ziemlich viel alleine gelassen.“ Schiller zeigte sich ebenfalls erleichtert über den Auftakterfolg: „Es ist ein befreiendes Gefühl, mit einem Sieg zu starten.“

Zu Beginn lief in Bratislava allerdings so gut wie nichts nach Plan. Die DHB-Auswahl geriet schnell mit 2:7 in Rückstand und musste um jeden Treffer kämpfen. Erst nach der Pause drehte Deutschland auf, weil die Abwehr nun besser stand. mast