Gelungener Auftakt der Löwen

Hannover. Die Rhein-Neckar Löwen haben zu Beginn der neuen Spielzeit in der Handball-Bundesliga eine sehr solide Leistung gezeigt. Die Mannschaft von Trainer Klaus Gärtner gewann bei der TSV Hannover-Burgdorf mit 28:24 (16:11).

Torhüter Andreas Palicka war ein starker Rückhalt bei den Gelbhemden, die in Juri Knorr und Jannik Kohlbacher (je sechs Tore) ihre besten Schützen hatten. Lob für Spielmacher Knorr kam von Kapitän Uwe Gensheimer: „Er ist mit Sicherheit das größte Talent in Deutschland auf seiner Position und wird bei uns den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen.“ mast