Geldstrafe für Klimakleber

Mannheim. Am Freitag ist erstmals ein Klimaaktivist von der Gruppe „Letzte Generation“ am Mannheimer Amtsgericht zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Der Student aus Heidelberg hatte sich im Mai 2022 mit vier Aktivisten der Letzten Generation während des Berufsverkehrs am Ende der Kurt-Schumacher-Brücke mit den Händen auf die Straße geklebt. Die Folgen: Massiver Stau auf der Brücke bis nach Ludwigshafen sowie mindestens 42 geschädigte Autofahrende. Strafmildernd wirkt sich laut Gericht der Zweck der Blockade sowie das kooperative Verhalten des Angeklagten aus, der weder Widerstand gegen die Polizei geleistet hatte, noch von der Fahrbahn getragen werden musste. lia

