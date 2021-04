Geimpfte sollen mehr Rechte bekommen

Berlin/Mannheim. Vor dem Corona-Impfgipfel von Bund und Ländern an diesem Montag mehren sich Forderungen nach Lockerungen für Geimpfte und Genesene. „Wir brauchen jetzt eine klare Vorgabe, dass Personen, die beide Impfungen erhalten haben, aber auch Bürgerinnen und Bürger, die eine Corona-Erkrankung durchgemacht haben und nachweisbar nicht ansteckend sind, von bestimmten Vorgaben des Infektionsschutzgesetzes ausgenommen werden“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes, Gerd Landsberg.

AdUnit urban-intext1

Dieser Piks könnte schon bald konkrete Vorteile bringen. © dpa

Auch ein am Wochenende fertiggestelltes Eckpunktepapier der Bundesregierung, das für den Gipfel bestimmt ist, wies in diese Richtung. Demnach könnten für vollständig gegen Covid-19 Geimpfte und für Genesene bei dem Zugang zu Ladengeschäften und bestimmten Dienstleistungen dieselben Ausnahmen eingeräumt werden, die für negativ Getestete gelten. Bei der Einreise würde in den meisten Fällen die Quarantäne wegfallen.

Die neue Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg entbindet Geimpfte und Genesene bereits von der Pflicht zur Vorlage eines negativen Schnelltest-Ergebnisses, die etwa für Friseurstudios und botanische Gärten besteht.

In Mannheim würde das auch für den Luisenpark gelten, den die Stadt nun anhand der neuen deutschlandweit einheitlichen Corona-Regeln wieder öffnen könnte. Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) teilte dazu am Sonntag auf Anfrage mit, man habe schon seit langem nach einer rechtlichen Möglichkeit dazu gesucht. An diesem Montag werde die Parkleitung nun ein entsprechendes Konzept vorlegen, das die Stadtspitze dann beschließen könne.

AdUnit urban-intext2

Rund 23 Prozent der Deutschen haben nach Angaben des Robert Koch-Instituts eine erste Impfung gegen das Coronavirus erhalten, vollständig geimpft sind rund sieben Prozent. Die Sieben-Tage-Inzidenz – also die Zahl der in einer Woche gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner – berechnete das Robert-Koch-Institut am Sonntagmorgen für ganz Deutschland mit 165,6. In Mannheim stieg die Inzidenz nach den Zahlen der Stadt übers Wochenende auf 220,2.

Immer dramatischer wird die Lage in Indien. Dort ist die mutierte Virusvariante B.1.617 auf dem Vormarsch. Ab Montag gilt in Deutschland ein weitgehendes Einreiseverbot für Menschen, die sich zuvor in Indien aufgehalten haben. Auch Italien und andere Länder schränkten die Einreise aus Indien ein. Der Chef der konservativen EVP-Fraktion im Europaparlament, Manfred Weber, forderte die Einstellung aller Flugverbindungen in die EU. dpa/sma

AdUnit urban-intext3