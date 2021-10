Geht Gärtner freiwillig?

Stuttgart. Nach der nächsten Blamage denkt Trainer Klaus Gärtner an einen Rücktritt als Trainer bei den Rhein-Neckar Löwen. Am Sonntag verlor der Handball-Bundesligist beim bislang punktlosen TVB Stuttgart mit 30:35. „Das war eine Katastrophe und dafür trage ich letztlich die Verantwortung. Wenn die Performance nicht stimmt, muss der Trainer gehen“, sagte Gärtner nach der Begegnung.

Dass der Verein angesichts der Krise unmittelbar reagieren wird, davon ging der Trainer vor der Abfahrt des Mannschaftsbusses in Richtung Heimat zwar nicht aus. Ob er aber am Dienstagabend beim DHB-Pokalspiel in Leipzig noch auf der Bank sitzt, ließ der 46-Jährige offen. „Darüber werde ich eine Nacht schlafen und auch mit dem einen oder anderen Spieler sprechen. Klar ist aber auch, dass sich der Mensch Klaus Gärtner die Frage stellen muss, ob das noch Sinn macht“, sagte der 46-Jährige und verdeutlichte: „Am Ende steht der Trainer da und muss diese Ergebnisse verantworten. So kann es natürlich nicht weitergehen.“

In der Liga stehen die Löwen bei enttäuschenden 4:6 Punkten, in der European League schied der Club überraschend gegen Benfica Lissabon aus. th