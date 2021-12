Gefangen in der Krise

Mannheim. Die Rhein-Neckar Löwen schlittern in der Handball-Bundesliga von einem Desaster ins nächste. Nach der 25:31-Schlappe gegen die TSV Hannover-Burgdorf steht beim zweifachen deutschen Meister sogar das Gesamtkonstrukt auf dem Prüfstand. „Das war ein absolutes Katastrophenjahr. Wir wussten, dass es schwierig wird – zumindest ich. Aber wir haben nicht geahnt, dass es so schwierig wird“, sagte Trainer Klaus Gärtner nach dem verpatzten Jahresabschluss. In der Tabelle sind die Löwen vor der EM-Pause im Januar mit 14:20 Punkten und Rang elf nicht einmal mehr Mittelmaß.

Andy Schmid fand ebenfalls deutliche Worte. „Das Problem ist: Es ist nicht nur ein Problem“, sagte der Schweizer Regisseur der Löwen und ergänzte: „Die Ansprüche sind zu hoch an diese Mannschaft, aber Spiele wie zuletzt gegen Erlangen und Hannover sind dennoch nicht unserer Qualität entsprechend. Wenn man zuhause gegen Hannover in der zweiten Halbzeit chancenlos ist, stimmt etwas nicht.“ Immerhin haben die Löwen nun einige Wochen Zeit, um sich zu sammeln. Nach der EM (13. bis 30. Januar) geht es erst am 6. Februar mit dem Pokal-Heimspiel gegen Kiel weiter. th