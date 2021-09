Gedenken an Udo Scholz: Stimme der Adler bekommt Platz vor SAP Arena

Mannheim. Die Nachricht vom 1. Juli 2020 machte viele Menschen in der Region und weit darüber hinaus betroffen: Udo Scholz – „Die Stimme der Adler“ – war im Alter von 81 Jahren gestorben. Aufgrund der Corona-Pandemie war es nur sehr eingeschränkt möglich, gemeinsam um den liebenswerten Wahl-Pfälzer mit dem großen Herzen zu trauern – sich von ihm zu verabschieden, ihm zu gedenken.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dies haben die Mannheimer Adler am Freitagabend – bei ihrem ersten Heimspiel in der Deutschen Eishockey Liga vor Fans seit eineinhalb Jahren – nun nachgeholt. So wurde der Platz vor der SAP Arena in „Udo-Scholz-Platz“ umbenannt. In der Halle wurde vor Beginn der Partie gegen die Nürnberg Ice Tigers bei einer feierlichen Zeremonie ein Banner mit seinem Namen unter das Dach gezogen.

Udo Scholz war seit 1994 bei den Adlern am Mikrofon und doch so viel mehr als ein Stadionsprecher. „Die Seele des Clubs“ hatte stets ein offenes Ohr für seine Mitmenschen, organisierte die Auswärtsfahrten mit und kümmerte sich um zahlreiche Hilfsaktionen des Vereins „Adler helfen Menschen“ wie die Vesperkirche oder Spendenaktionen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2