Gedenken an Corona-Opfer

Mannheim/Rhein-Neckar. Die Corona-Krise spitzt sich in ganz Deutschland zu. Auch in der Region steigt die Zahl der Neuinfektionen rasant. Dem Mannheimer Gesundheitsamt wurden 116 neue Fälle gemeldet, die Inzidenz erhöht sich auf 163,8. Dramatischer stellt sich die Lage in Ludwigshafen dar: Seit drei Tagen liegt der Inzidenzwert dort jenseits des kritischen Werts von 200. Am Mittwochnachmittag betrug er laut rheinland-pfälzischem Landesuntersuchungsamt 227,0. Daher werden ab diesem Donnerstag Buchhandlungen, Baumärkte, Blumenläden und Gärtnereien wieder geschlossen. Ab Montag schließen zudem die Kindertagesstätten, weiterführende Schulen ab der fünften Klassenstufe sowie Berufsbildende Schulen wechseln laut Stadtverwaltung wieder in den Fernunterricht. Grund- und Förderschulen verbleiben im Wechselunterricht.

AdUnit urban-intext1

Für ganz Deutschland lag am Mittwochmorgen die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) bei 153,2. Ähnlich hoch hatte sie zuletzt Mitte Januar (155 am 13. Januar) während der zweiten Welle gelegen. Auch die Intensivstationen füllen sich.

Doch die Politik ringt weiter um die am Dienstag vom Kabinett beschlossenen bundesweiten Vorgaben. Eine Verabschiedung im Bundestag in dieser Woche ist vom Tisch, im Parlament wird noch über Änderungen beraten. Am Montag soll eine neue Version unter anderem den Gesundheitsausschuss passieren, die nach aktueller Planung dann am Mittwoch vom Plenum verabschiedet würde.

Mehr Impfungen

In Mannheim werden von Donnerstag bis Sonntag Aleviten, Christen, Juden, Muslime und Angehörige der Griechisch-Orthodoxen Gemeinde in ihren jeweiligen Gotteshäusern gemeinsam ein interreligiöses Gebet sprechen. Es wird ab Sonntag auch als Video und auf sozialen Netzwerken abrufbar sein. Das kündigten die im „Forum der Religionen“ zusammengeschlossenen geistlichen Vertreter der Konfessionen bei einem Auftritt am Mannheimer Wasserturm an. Die Corona-Pandemie sei „eine kollektive Katastrophe und erschüttere besonders diejenigen, die Tote zu beklagen haben“. Dazu wolle man „gemeinsam ein Zeichen des Trostes und der Mitmenschlichkeit“ setzen, hieß es.

AdUnit urban-intext2

Ein wenig Hoffnung gibt es aktuell beim Thema Impfen: Der Chemiekonzern BASF hat am Mittwoch sein eigenes Impfzentrum in Betrieb genommen. 400 Mitarbeitende im Ludwigshafener Stammwerk wurden den Angaben zufolge am ersten Tag geimpft. Möglich wären künftig sogar 1200 täglich, wenn genug Vakzin zur Verfügung stünde und die Impfreihenfolge das erlauben würde. Die BASF muss sich wie alle öffentlichen Impfzenzentren an die Vorgaben von Bund und Land Rheinland-Pfalz halten.

Steigerungen bei den Impfungen werden auch für das Zentrum in der Mannheimer Maimarkthalle angekündigt. Ab nächster Woche könnten dem medizinischen Leiter Christoph Klein zufolge in der Maimarkthalle täglich rund 2000 Impfungen vorgenommen werden. Erst an diesem Montag waren die Kapazitäten von 1100 auf 1500 bis 1600 pro Tag ausgeweitet worden. Das Impfzentrum ist nun im Doppelschichtbetrieb jeden Tag von 7 bis 20 Uhr geöffnet. be/jei/pwr/sma/dpa

AdUnit urban-intext3