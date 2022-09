Gebäude vor Versteigerung

Mannheim. Sechs Gebäude und ein Grundstück auf dem Turley-Gelände in der Mannheimer Neckarstadt sollen offenbar in den kommenden Wochen zwangsversteigert werden: Nach Angaben des Online-Immobilienportals immobilienpool.de sollen die Einheiten an unterschiedlichen Terminen zwischen 13. und 27. Oktober ausgerufen werden. Der Verkehrswert wird auf insgesamt mehr als 22 Millionen Euro beziffert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach Angaben des Onlineportals „Neckarstadtblog“ handelt es sich dabei um ehemals von der Frankfurter Tom Bock Group erworbene Immobilien. Zwischen ihr und der städtischen Entwicklungsgesellschaft MWSP läuft seit Jahren ein Rechtsstreit. mig