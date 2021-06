Gastronomie fehlt Personal

Mannheim. Auf dem Weg aus der Corona-Pandemie ist die Arbeitslosigkeit in Deutschland so stark gesunken wie seit zehn Jahren nicht mehr in einem Juni. Allerdings können nicht alle Branchen aufatmen. Besonders Gastronomen haben noch mit Folgen des Lockdown zu kämpfen. Im Vergleich zum Mai sank die Zahl der Menschen ohne Job deutlich um 73 000 auf 2,614 Millionen, teilte die Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch in Nürnberg mit. Das sind 239 000 Arbeitslose weniger als im Juni 2020. Die Arbeitslosenquote sank bundesweit im Vergleich zum Mai um 0,2 Prozentpunkte auf 5,7 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ergibt sich sogar ein Minus von 0,5 Punkten. Von den 2,614 Millionen Arbeitslosen gehen noch 400 000 auf das Konto der Corona-Pandemie. In Spitzenzeiten waren es 650 000. Der Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, glaubt, dass entweder mit dem Herbstaufschwung 2023 oder mit der Frühjahrsbelebung 2024 auch dieser Sockel abgebaut sein wird.

Immer weniger Minijobber

In der Gastronomie herrscht in der Region aktuell großer Fachkräftemangel – das zeigt sich in einer nicht repräsentativen Umfrage dieser Redaktion. Demnach haben 72 Prozent der Befragten nach dem Lockdown weniger Personal als vorher. Und unter denen, die Servicekräfte brauchen, klagen 87 Prozent über Probleme bei der Personalsuche. Der Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) schlägt deshalb Alarm. „Auch hier in der Region fehlen aktuell viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das bereitet unseren Unternehmen natürlich erhebliche Probleme“, sagte die Geschäftsführerin des Verbands für die Region Rhein-Neckar und Neckar-Odenwald, Melanie von Görtz.

Der Fachkräftemangel setzte allerdings schon 2020 ein. Die Dehoga schätzt, dass bundesweit rund 325 000 Arbeitskräfte im Vergleich zu 2019 die Branche gewechselt haben. In Baden-Württemberg beziffert der Verband das Minus auf 7,5 Prozent. In den ersten drei Monaten dieses Jahres kletterte der Personalverlust auf rund 33 Prozent. Insgesamt sank die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten um 7,5 Prozent auf rund 127 000, bei den geringfügig Beschäftigten war der Rückgang um 16,4 Prozent noch größer. Die Zahl der Minijobber sank auf etwa 131 000. Zusätzlich zu den Personalproblemen kämpfen Gastronominnen und Gastronomen mit den finanziellen Folgen der Krise. Der Umfrage der Redaktion zufolge, an der sich 52 Betreibe beteiligten, sind 42 Prozent schlecht bis sehr schlecht durch die vergangenen Monate gegangen. (mit dpa)