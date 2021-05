Gastronomie darf wohl öffnen

Mannheim/Berlin. Die Gastronomie in Mannheim kann voraussichtlich ab Sonntag wieder öffnen. Das wurde am Dienstagnachmittag bei der Sitzung des Gemeinderats bekannt. Voraussetzung dafür ist, dass die Sieben-Tage-Inzidenz – also die Summe der Neuinfektionen in einer Woche umgerechnet auf 100 000 Einwohner – bis einschließlich Freitag unter der 100er-Marke bleibt. Offiziell maßgeblich ist dafür der vom Robert Koch-Institut ausgewiesene Wert, der mitunter von den Zahlen der Stadt leicht abweicht. Er lag am Dienstag bei 83,7.

Restaurants und Cafés dürften dann täglich zwischen 6 und 21 Uhr wieder öffnen. Voraussetzungen sind allerdings die Einhaltung von Abstandsregeln und Hygienekonzepte. Gäste müssen zudem ein negatives Schnelltest-Ergebnis vorlegen, das nicht älter als 24 Stunden sein darf. Davon ausgenommen werden vollständig Geimpfte und Menschen, die im vergangenen halben Jahr von einer Corona-Infektion genesen sind.

Treffen mit fünf Personen möglich

Bei einer Inzidenz unter 100 sind auch in vielen anderen Bereichen Lockerungen vorgesehen, die sogenannte Bundesnotbremse würde für Mannheim außer Kraft gesetzt. Unter anderem fiele dann die nächtliche Ausgangssperre weg, und private Treffen wären wieder mit fünf Personen aus zwei Haushalten zulässig (Unter 14-Jährige, Geimpfte und Genesene zählen dabei nicht mit).

Die Stadt Mannheim bietet ab Montag, 24. Mai, eine Sonderaktion mit Corona-Impfungen für jedermann an. Wie der Erste Bürgermeister Christian Specht im Gemeinderat ankündigte, stehen dafür 3000 Dosen des Impfstoffs AstraZeneca zur Verfügung, der für alle Interessierten freigegeben ist. Um lange Schlangen zu vermeiden, muss man sich allerdings vorab für eine Impfung anmelden. Wie das ablaufen solle, werde in den nächsten Tagen bekannt gegeben, sagte Specht.

Angesichts zunehmender Corona-Lockerungen sollen strengere Regeln gegen Missbrauch von Impfpässen und Testnachweisen kommen. Für das Nutzen und Ausstellen falscher Dokumente sollen nach Gesetzesplänen von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) künftig Haft- oder Geldstrafen drohen. Beim nachträglichen Ausstellen digitaler Impfnachweise sollen Ärzte und Apotheker unter anderem Ausweise überprüfen müssen – dies soll in der Regel auch nur in der näheren Umgebung des Impfortes möglich sein. Die Neuregelungen wird der Bundestag voraussichtlich an diesem Donnerstag beschließen. Bund und Länder planen für den 27. Mai auch einen erneuten „Impfgipfel“.

Konkret soll das Nutzen falscher Impfpässe, Test- und Genesenen-Dokumente mit Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr oder Geldstrafe geahndet werden – das Eintragen falscher Angaben mit bis zu zwei Jahren Gefängnis oder einer Geldstrafe. Dies solle „Strafbarkeitslücken“ schließen, heißt es in dem Entwurf, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. (mit dpa)

