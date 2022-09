Die Kunden der Stadtwerke Heidelberg müssen sich auf deutlich höhere Preise bei Gas, Strom und Fernwärme einstellen. Dies teilten Geschäftsführung und Aufsichtsrat am Mittwoch in einer Pressekonferenz mit. Demnach steigt der Preis zum 1. Oktober in den Grundversorgungstarifen bei einem durchschnittlichen Verbrauch von 18 000 Kilowattstunden im Jahr auf rund 3300 Euro. Zum 1. Januar

...