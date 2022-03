Gartenschau geht an Neustadt

Neustadt/Mainz. Die Landesgartenschau in fünf Jahren findet zum dritten Mal in der Pfalz statt. Die Landesregierung beschloss am Dienstag in Mainz, die renommierte Veranstaltung an Neustadt an der Weinstraße zu vergeben. Zuvor war die Landesgartenschau schon in Kaiserslautern (2000) und Landau (2015). Ausrichter in anderen Regionen waren bislang Trier (2004) und Bingen (2008).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Die Entscheidung ist dem Ministerrat nicht leichtgefallen“, erklärten Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) mit Blick auf die weiteren fünf Bewerber Mainz, Speyer, Bendorf, die Südeifel mit Bitburg sowie die Mittelmosel rund um Traben-Trarbach und Bernkastel-Kues. Diese erhielten viele gute Worte für ihre Konzepte, waren aber auch enttäuscht, die Chance auf neue Impulse für die eigene Entwicklung mit erheblichen Mitteln vom Land nicht nutzen zu können.

Neustadt an der Weinstraße kann hingegen jubeln. „Wir haben es geschafft und die Freude ist riesig“, sagte Oberbürgermeister Marc Weigel (Freie Wähler). lrs

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2