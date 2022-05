Ganztägiges Bürgerfest im Rosengarten

Mannheim. Mit einem ganztägigen Bürgerfest im Rosengarten holt die Stadt Mannheim am Sonntag, 22. Mai, ihren Neujahrsempfang nach, der wegen der Corona-Pandemie zwei Jahre hintereinander ausgefallen ist.

Seit dem Jahr 2000 war die Quadratestadt stets mit einem ganztägigen Fest am 6. Januar in das neue Jahr gestartet. „Die pandemische Lage erlaubt uns aktuell ein Stück Normalität, auch wenn wir uns nach wie vor in einer schwierigen Zeit befinden“, schreibt Oberbürgermeister Peter Kurz und lädt nun ein, den Rosengarten als „Ort des Austauschs und Miteinanders zu nutzen“.

Zwar entfallen die Beiträge der Fasnachter, die Jugendkulturbühne und die Kinderbetreuung, aber sonst ist die Dimension der Veranstaltung absolut vergleichbar mit dem, was zuvor immer im Januar geboten wurde. „Wir bekommen von allen Mitwirkenden das Signal, dass sie sehr froh sind, endlich wieder in Präsenz etwas machen zu können“, berichtet Melanie Köhler-Brunke, die bei der Stadtverwaltung den Tag federführend organisiert.

Rund 300 Vereine, Organisationen und Institutionen präsentieren sich. Zudem wird es einen Themenschwerpunkt mit Mitmachaktionen zum „Local Green Deal“ geben, also der Absicht der Stadt, bis 2023 klimaneutral und nachhaltig zu werden.