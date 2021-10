In Baden-Württemberg gilt seit Freitag ein neues sogenanntes G2-Optionsmodell. Bekommen nur noch Geimpfte und Genesene Zugang, können in allen Bereichen die vollen Kapazitäten genutzt werden und es entfällt die Maskenpflicht. Eine erste Umfrage dieser Redaktion bei Handel, Gastronomie, Kultur- und Sportvereinen ergab jedoch, dass mit einer Nutzung dieser Möglichkeit wohl nur in wenigen Fällen

...