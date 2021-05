Fußballbund in der Dauerkrise

Frankfurt. Die Ethikkammer des DFB-Sportgerichts wird am Freitagnachmittag im Verfahren gegen DFB-Präsident Fritz Keller verhandeln. Geleitet wird die nichtöffentliche Sitzung vom Vorsitzenden des DFB-Sportgerichts, Hans E. Lorenz, wie der Deutsche Fußballbund mitteilte. In der Sitzung gehe es um Kellers „Freisler-Äußerungen“ gegen den DFB-Vizepräsidenten Rainer Koch. Die DFB-Ethikkommission hatte den Nazi-Vergleich zuvor beraten und ihr Ergebnis dem Sportgericht zur Entscheidung vorgelegt.

AdUnit urban-intext1

Am Dienstagabend hatte Keller seine Bereitschaft zum Rücktritt am kommenden Montag – nach Abschluss der Verhandlung am Freitag – erklärt. Seine Widersacher im zerstrittenen Präsidium, Generalsekretär Friedrich Curtius, Koch und Schatzmeister Stephan Osnabrügge, ziehen ebenfalls Konsequenzen. Curtius verhandelt über eine Vertragsauflösung, Koch und Osnabrügge werden beim nächsten Bundestag (voraussichtlich 2022) nicht mehr antreten. Der im September 2019 als großer Erneuerer angetretene 64-jährige Keller ist im Amt gescheitert – an den lähmenden Querelen im Präsidium und an sich selbst. dpa