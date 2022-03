Furcht vor Truppen aus Belarus

Kiew/Moskau. Dreieinhalb Wochen nach Beginn der russischen Invasion in die Ukraine ist der Frontverlauf nach ukrainischen Angaben „praktisch eingefroren“. Olexij Arestowitsch, Berater des Büroleiters von Präsident Wolodymyr Selenskyj, sagte, sowohl die russische als auch die ukrainische Seite hätten nicht genug Kraft, um die Situation in die eine oder andere Richtung zu drehen. Moskau meldete dagegen ein Vorrücken um zwölf Kilometer im Osten der Ukraine.

Der ukrainische Generalstab befürchtet das aktive Eingreifen des Nachbarlandes Belarus in den Krieg. Es seien Anzeichen der Vorbereitung belarussischer Streitkräfte auf eine direkte Invasion der Ukraine registriert worden, heißt es in einer Mitteilung. Ukrainische Medien berichteten, dass es an diesem Montag neue Verhandlungen mit Russland geben solle.

Die Regierung in Kiew warf der russischen Armee zugleich ein immer brutaleres Vorgehen vor. Vor allem die Lage in der Hafenstadt Mariupol bleibt katastrophal, nach örtlichen Angaben wurde dort eine Kunstschule mit 400 Schutzsuchenden Ziel eines Bombenangriffs. Russland berichtete von Einsätzen seiner neuen Hyperschall-Rakete „Kinschal“.

Einer Reihe von prorussischen Parteien in der Ukraine wurde für die Dauer des Kriegs im Land die Arbeit verboten. Außerdem ordnete Selenskyj an, dass alle TV-Sender mit Nachrichtenanteil vorerst nur ein Einheitsprogramm zeigen dürfen. Der Großteil der landesweiten Sender hatte sich bereits nach Kriegsbeginn zusammengeschlossen.

Krisenstab im Kanzleramt verlangt

Nach Angaben der Vereinten Nationen wurden durch den Krieg bereits zehn Millionen Menschen und damit knapp ein Viertel der ukrainischen Bevölkerung aus ihren Häusern vertrieben, 3,4 Millionen von ihnen hätten das Land verlassen. In Deutschland sind seit Kriegsbeginn 218 301 Kriegsflüchtlinge von der Bundespolizei festgestellt worden, wie das Innenministerium am Sonntag mitteilte. Die tatsächliche Zahl dürfte höher sein, da es im Regelfall keine festen Grenzkontrollen an den EU-Binnengrenzen gibt. Die Verteilung der Kriegsflüchtlinge funktioniert aus Sicht des Deutschen Städtetages noch immer nicht richtig. Städte bräuchten dringend Entlastung, sagte Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy. Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt (Grüne) forderte einen nationalen Krisenstab im Kanzleramt.

Der Bürgermeister der westukrainischen Stadt Lwiw, Andrij Sadowyj, beklagte mangelnde Notfallpläne von internationalen Hilfsorganisationen. Hunderttausende Flüchtlinge seien in der Region Lwiw untergekommen, die Kapazitäten seien erschöpft. Das Rot-Kreuz-Komitee und das UN-Flüchtlingshilfswerk teilten mit, man tue alles Mögliche und arbeite mit lokalen Behörden zusammen, um Aufnahmeplätze zu schaffen. Um Kiew, Charkiw und Mariupol wurden erneut humanitäre Korridore für flüchtende Zivilisten und Hilfsgüter eingerichtet. dpa