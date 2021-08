Fünf Wochen lang knifflige Fragen

Mannheim. An diesem Montag beginnt das Sommerquiz dieser Zeitung – in neuem Gewand und mit vielfältigen Quizfragen. 50 Fragen in fünf Wochen wollen gelöst werden – auf die Gewinnerinnen und Gewinner warten zahlreiche Preise. Zum Auftakt geht es um Mannheims Schulen – und nicht zuletzt um verschiedene berühmte Persönlichkeiten, nach denen die Bildungseinrichtungen benannt wurden. Historische Kenntnisse sind für die Rätselfüchse von Vorteil – aber natürlich gibt es auch den einen oder anderen Tipp, der den Teilnehmerinnen und Teilnehmern auf die Sprünge hilft. Bei den weiteren Quizteilen stehen beispielsweise das Fahrrad, der Handel oder Straßenkunst im Mittelpunkt. Auch der in der Quadratestadt heiß geliebte blau-schwarze Verein spielt eine Rolle. Es gilt, in einer Woche auf zehn richtige Lösungswörter zu kommen. Wer das schafft, dessen Formular landet im Lostopf. Als Hauptpreis winkt ein Reisegutschein im Wert von 750 Euro. bhr

