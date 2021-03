Frühling – die Region zieht es ins Freie

Rhein-Neckar. Das schöne Frühlingswetter hat am Sonntag überall in der Region Menschen nach draußen gezogen. Auch Konstantin Schneider und Jessica Schmidt aus Weinheim nutzten die guten Witterungsbedingungen für einen Ausflug nach Ladenburg. Auf der Festwiese am frisch renovierten Wasserturm spielten sie Frisbee und genossen den strahlenden Sonnenschein. In Mannheim tummelten sich die Menschen vor allem entlang der Ufer von Rhein und Neckar. Um größere Personenansammlungen zu verhindern und somit die Corona-Ansteckungsgefahr zu reduzieren, gilt in Ludwigshafen an Wochenenden ein Verweilverbot für alle öffentlichen Plätze und Grünanlagen. Auf der Parkinsel und im Ebertpark hatte sich dies am Sonntag noch nicht bis zu allen Besuchern herumgesprochen. jei