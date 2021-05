Frohe Pfingsten!

Mannheim. Das am Sonntag und Montag gefeierte Pfingstwunder gilt als Geburtsstunde der Kirche. Die Apostel in Jerusalem, so heißt es in der Bibel, wurden „vom Heiligen Geist erfüllt“ und konnten plötzlich fremde Sprachen sprechen und verstehen. Ein solches Wunder würde der katholischen Kirche – hier ein Fenster aus der Heilig-Geist-Kirche Mannheim – in Deutschland im Moment auch guttun. Ihnen, liebe Leser und Leserinnen, wünschen wir frohe Pfingsttage. BILD: KATHMA

