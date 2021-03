Berlin/Mannheim. Bund und Länder ringen um weitere Lockerungen des Lockdowns – trotz Sorgen wegen steigender Infektionszahlen. Vor Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten am Mittwoch mahnte die Bundesregierung zur Vorsicht. Auch aus einigen Ländern kamen Warnungen, nachdem am Montag bundesweit Friseure wieder öffneten.

AdUnit urban-intext1

Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) dämpfte am Montagabend die Hoffnung auf umfassendere Öffnungsschritte. Beim TV-Duell des SWR zur Landtagswahl mit CDU-Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann zeigte er sich unter anderem skeptisch, dass die weiterführenden Schulen – wie von Eisenmann vorgeschlagen – schon am Montag schrittweise wieder öffnen können. „Das sehe ich eher nicht“, sagte Kretschmann. Eisenmann bemängelte, dass über die Öffnung von Baumärkten diskutiert werde, man aber bei den Schulen warten wolle.

In Berlin betonte Regierungssprecher Steffen Seibert, dass es bei Schulen, Kitas und Friseuren bereits „eine große Öffnungswelle“ gebe. Daher sei es sinnvoll, zunächst die Auswirkungen zu beobachten.

Auch in Mannheim waren die Friseure froh, wieder öffnen zu dürfen – viele freuten sich über regen Zulauf. „Der Nachholbedarf ist sehr groß. Wir haben unsere Kunden vermisst und sie uns“, sagte Salvatore Jaci, Obermeister der Friseur-Innung Mannheim.

AdUnit urban-intext2

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hält es unterdessen für verantwortbar, den Lockdown der Wirtschaft noch im März weiter zu lockern. Das sagte der CDU-Politiker am Montag bei einer Veranstaltung des Mittelstands-Verbands BVMW. Wenn man die regionalen Umstände berücksichtige, könnten Öffnungen auch dort möglich sein, „wo die Inzidenzen vielleicht nicht ganz so stark gesunken sind, wie wir uns das eigentlich vorgestellt haben“. Konkret deutete Altmaier Öffnungsmöglichkeiten für den Einzelhandel und die Außengastronomie an.

Das Gesundheitsministerium schlägt derweil für alle Bürger zwei kostenlose Schnelltests pro Woche vor, die von geschultem Personal abgenommen werden. Das geht aus einem Diskussionspapier des Ministeriums hervor. Solche „Bürgertests“ sollen vorerst bis Ende Juni angeboten werden. Der Starttermin im März ist demnach aber offen. Um rasch Kapazitäten zu schaffen, sollen Dienstleister beauftragt werden können, die schon an Flughäfen oder Autobahnen kurzfristig Testzentren aufgebaut haben. Das Ergebnis eines Schnelltests soll man schriftlich oder digital bekommen – auch zur Vorlage bei Behörden nach der Einreise aus Risikogebieten oder beim Besuch von Pflegeheimen. Die Kosten soll der Bund tragen.

AdUnit urban-intext3

Seit 22. Februar können sich Lehrkräfte und Kita-Betreuungspersonal in Mannheim zweimal pro Woche anlass- und kostenlos in ihrer Einrichtung testen. Mehr als die Hälfte des Personals der Schulen und Kitas nutze das Angebot, teilte die Stadt mit. dpa/akp/cap