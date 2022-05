Friedensverhandlungen auf Eis

Kiew/Moskau/Helsinki/Mannheim. Die Ukraine und Russland haben die Verhandlungen zur Beendigung des Krieges vorerst ausgesetzt. Die Ukraine wendet sich dabei vor allem gegen einen Diktatfrieden vonseiten Russlands. „Der Verhandlungsprozess hängt davon ab, wie die Ereignisse in der Ukraine verlaufen“, sagte Kiews Unterhändler Mychajlo Podoljak am Dienstag im Fernsehen. Seit Kriegsbeginn habe sich die Lage spürbar verändert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Podoljak warf Russland vor, weiter in seinen Stereotypen zu denken und nach 82 Kriegstagen die reale Situation in der Ukraine nicht begriffen zu haben. „Sie leben bis heute in einer Welt, in der es angeblich einen ukrainischen Nazismus gibt“, erklärte Podoljak. Dabei gebe es nur einen „russischen Nazismus“. Die Gespräche würden nur bei konkreten Vorschlägen wieder aufgenommen.

Eine gesichtswahrende Lösung für Kremlchef Wladimir Putin lehne Kiew ab, sagte Podoljak. Zudem könne man über einen Waffenstillstand nur nach einem vollständigen Rückzug russischer Truppen diskutieren. „Der Krieg endet nicht, wenn wir irgendetwas aufgeben“, so Podoljak. Das sei unannehmbar für die Ukraine. Nur eine vollständige Befreiung aller besetzten Territorien sei akzeptabel. Zuvor hatte bereits Russland das vorläufige Ende von Gesprächen bestätigt.

Erdogan droht mit Blockade

Finnlands Außenminister Pekka Haavisto hat am Dienstag den Nato-Mitgliedsantrag seines Landes unterzeichnet. Zuvor hatte das finnische Parlament mit überwältigender Mehrheit für die Bewerbung Finnlands um den Nato-Beitritt gestimmt. Haavistos schwedische Amtskollegin Ann Linde hatte den Mitgliedsantrag ihres Landes bereits am Dienstagmorgen unterschrieben. Vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs in der Ukraine wollen die beiden nordischen Länder ihre Anträge am Mittwoch gemeinsam bei dem Militärbündnis in Brüssel einreichen. Allerdings müssen einem Beitritt Finnlands und Schwedens alle 30 Nato-Mitgliedsstaaten zustimmen. Die Türkei droht weiter, das Aufnahmeverfahren der beiden Länder zu blockieren. Präsident Recep Tayyip Erdogan will dem Beitritt nur gegen Zugeständnisse zustimmen. Er begründet dies mit der angeblichen Unterstützung der Nordländer für die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK und die Kurdenmiliz YPG in Syrien.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Als Reaktion auf Sanktionen verweist Russland zwei finnische Diplomaten des Landes. Es handele sich um eine Antwort auf die Ausweisung zweier russischer Diplomaten aus Helsinki Anfang April, teilte das Außenministerium in Moskau am Dienstag mit. Diese Ausweisungen seien „im Rahmen einer antirussischen Sanktionskampagne der EU“ erfolgt. Moskau kritisierte zudem finnische Waffenlieferungen an die Ukraine sowie einen „konfrontativen Kurs Finnlands gegenüber Russland“.

Für den Fall, dass Gaslieferungen reduziert werden, hat die BASF nach Angaben des Betriebsratsvorsitzenden Sinischa Horvat Pläne mit unterschiedlichen Szenarien vorbereitet. „Bis hin zum schlimmsten Fall, dass gar kein Gas mehr kommt“, sagte Horvat in einem Interview mit dieser Redaktion. Horvat mahnte eine entschlossenere Klimawende an, um von Russland unabhängiger zu werden. „Der Umstieg von fossilen auf erneuerbare muss jetzt noch viel schneller gehen als bisher geplant.“ Der Standort Ludwigshafen könne enorm davon profitieren.

Horvat wehrte sich gegen Kritik, BASF sei für die Abhängigkeit von russischem Gas mitverantwortlich. „Die ganze Wirtschaft hat seit den 60er Jahren davon profitiert. Das Gas war billig, keiner wollte Windparks oder LNG-Terminals. Die hätten wir schon vor 15 Jahren haben können. Aber niemand hat das System hinterfragt.“ dpa/be/jung