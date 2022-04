Freude über gelockerte Regeln

Mannheim. Neun Tage nach Wegfall der meisten Corona-Einschränkungen haben sich Wirtschaftsvertreter zufrieden gezeigt. „Insgesamt gibt es ein Aufatmen bei vielen betroffenen Unternehmen, da die Schäden mit jedem Tag größer wurden“, teilte auf Anfrage Manfred Schnabel mit, Präsident der Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar. Speziell im Event-, Club- und Kulturbereich seien viele Geschäftsmodelle komplett oder teilweise eingeschränkt gewesen. Auch der Zeitpunkt für die für Lockerungen sei günstig: Der Handel wie die Innenstädte in ihrer Breite profitierten nun auch davon, dass es die Menschen wieder nach draußen ziehe, „sie kaufen für das Osterfest ein oder besuchen eines der vielen Frühlingsfeste in der Region“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Trotz der bundesweit gelockerten Regeln verhielten sich die Betriebe zudem weiter sehr verantwortlich, betonte Schnabel. „Viele führen sinnvolle Corona-Maßnahmen als Empfehlung oder gar verbindlich weiter.“

Die Maskenpflicht in Innenräumen gilt nur noch dort, wo sie über das Hausrecht angeordnet ist, so in öffentlichen Gebäuden. In Geschäften sei dies „die absolute Ausnahme“, sagte Swen Rubel vom Einzelhandelsverband Nordbaden. sma