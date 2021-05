Freibad nur mit Test?

Mannheim. Die Stadt Mannheim hat ein Konzept für den Corona-konformen Betrieb ihrer Freibäder in diesem Sommer erarbeitet. Am Montag wird es im Verwaltungsstab der Stadt besprochen, wie eine Rathaus-Sprecherin erklärte. Der Zugang zu den vier Freibädern soll demnach über ein Online-Buchungssystem geregelt werden. Weitere Details wurden nicht genannt. Das Sozialministerium in Stuttgart wies auf Anfrage darauf hin, dass die Öffnung von Freibädern im Land erst bei Inzidenzen unter 100 möglich sei. Für diesen Fall gebe es aber bereits ein Arbeitspapier mit landesweiten Eckpunkten wie Personenbegrenzung und Testungen. imo

